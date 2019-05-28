تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي".. الشرقية تختتم الدورة الرمضانية للأيتام

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اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للأيتام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" في خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للرياضة بالمديرية، بفوز فريق دار "المدينة المنورة للأيتام" بالعاشر من رمضان بالمركز الأول.



ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل، وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه شارك في الدورة 8 فرق من أبناء دور الأيتام المشاركين في مركز تنمية المهارات للأيتام، والمقامة علي ملاعب الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، وذلك لدمج الأيتام في المجتمع وتشجيعهم علي المشاركة في مختلف الأنشطة، والإهتمام بممارسة الرياضة.



وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية والأداء المتميز في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم علي المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

