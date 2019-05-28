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محافظ الفيوم يُكرم عدداً من مسئولي الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:43 م
محافظ الفيوم يُكرم عدداً من مسئولي الجمعيات الأهلية والجهاز التنفيذية
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ريهام على
 
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكريم عددٍ من مسئولي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي لتفانيهم وإخلاصهم في العمل وحسن الآداء، حيث قام بمنحهم شهادات التقدير تقديرًا لدورهم المتميز فى العمل والعطاء، وذلك فى إطار حرص المحافظ الدائم على الارتقاء بمنظومة العمل بمختلف القطاعات من خلال تكريم المتميزين والمجتهدين، لتحفيزهم على مواصلة العمل والآداء، وليكونوا قدوة لغيرهم من العاملين، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص شكره وتقديره لمسئولي الجمعيات الأهلية لتعاونهم المستمر مع مسئولي المحافظة ودورهم البارز فى دعم المشروعات الخدمية والتنموية فى القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ الفيوم، أن هذا التكريم يُعد تكريمًا معنويًا، وهو بمثابة حافزلمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات، كما أن التكريم يُزيد من المسئوليات على عاتق المكرمين، مشيرًا أنه سيتم تكريم المجيدين والمتميزين بمختلف القطاعات تباعًا.

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