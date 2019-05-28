ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برلماني يكشف آخر تطورات مشروع النقل الحضري في المنصورة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:42 م
برلماني يكشف آخر تطورات مشروع النقل الحضري في المنصورة
مجلس النواب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن المنصورة، إن الدولة أعلنت وصولها إلى إتفاق مع الحكومة الفرنسية على تمويل دراسات مشروع نقل حضري أو ما يعرف بمشروع المترو في المنصورة.

وأشار "الشرقاوي"، اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدراسات ستهدف تحديد وسيلة النقل الحضري في المنصورة، ومسارات الخطوط، موضحًا أن الشركة الفرنسية انتهت إلى 7 مقترحات لتنفيذ خطوط مختلفة الأنواع.

وأَضافت أن الشركة اقترحت تنفيذ مترو أنفاق تحت الأرض، وكذلك اقترحت تنفيذ مونوريل، فضلا عن اقتراح تنفيذ ترام سريع، منوهًا بأن وزارة النقل رأت أن تنفيذ مترو أنفاق تحت الأرض سيكون تكلفته عالية، وتبحث حاليا في تنفيذ المقترحين الآخرين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي