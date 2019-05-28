برلماني يكشف آخر تطورات مشروع النقل الحضري في المنصورة

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قال أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن المنصورة، إن الدولة أعلنت وصولها إلى إتفاق مع الحكومة الفرنسية على تمويل دراسات مشروع نقل حضري أو ما يعرف بمشروع المترو في المنصورة.



وأشار "الشرقاوي"، اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدراسات ستهدف تحديد وسيلة النقل الحضري في المنصورة، ومسارات الخطوط، موضحًا أن الشركة الفرنسية انتهت إلى 7 مقترحات لتنفيذ خطوط مختلفة الأنواع.



وأَضافت أن الشركة اقترحت تنفيذ مترو أنفاق تحت الأرض، وكذلك اقترحت تنفيذ مونوريل، فضلا عن اقتراح تنفيذ ترام سريع، منوهًا بأن وزارة النقل رأت أن تنفيذ مترو أنفاق تحت الأرض سيكون تكلفته عالية، وتبحث حاليا في تنفيذ المقترحين الآخرين.

