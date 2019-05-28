حملات أمنية بجندوبة والمهدية تُسفر عن إلقاء القبض على عدد من المفتش عنهم





وقد أسفرت عن إلقاء القبض على 39 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وحجز سيارة و15 دراجة نارية محل تفتيش.





كما أسفرت الحملات الأمنية، عن حجز 09 رخص سياقة معلقة الصلوحية وتحرير 308 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.

نظّم إقليمي الحرس الوطني بجندوبة والمهدية، بمشاركة مختلف اختصاصات الحرس الوطني بمرجع النظر، حملات امنية استثنائية، يوم أمس الإثنين 27 ماي 2019.