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حملات أمنية بجندوبة والمهدية تُسفر عن إلقاء القبض على عدد من المفتش عنهم

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:52 م
حملات أمنية بجندوبة والمهدية تُسفر عن إلقاء القبض على عدد من المفتش عنهم
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مروى الجلاصي
 
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نظّم إقليمي الحرس الوطني بجندوبة والمهدية، بمشاركة مختلف اختصاصات الحرس الوطني بمرجع النظر، حملات امنية استثنائية، يوم أمس الإثنين 27 ماي 2019.

وقد أسفرت عن إلقاء القبض على 39 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وحجز سيارة و15 دراجة نارية محل تفتيش.

كما أسفرت الحملات الأمنية، عن حجز 09 رخص سياقة معلقة الصلوحية  وتحرير 308 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.
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