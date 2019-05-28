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خلال يومين فقط.. المستشفيات العمومية التونسية تنجح 4 عمليّات زرع أعضاء من متبرّع في حالة موت دماغي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:48 م
خلال يومين فقط.. المستشفيات العمومية التونسية تنجح 4 عمليّات زرع أعضاء من متبرّع في حالة موت دماغي
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مروى الجلاصي
 
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أعلن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، أنّه تمّ في يومي 26 و27 ماي 2019، إجراء أربع عمليّات لزرع أعضاء من متبرّع في حالة موت دماغي.

وتمثّلت هذه العمليّات في:

- زرع قلب بقسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة

- زرع كبد بقسم الجراحة العامّة بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى

- زرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي شارل نيكول

- زرع كلية بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس

وقد كلّلت هذه العمليّات بالنّجاح الباهر، وذلك بتظافر جهود الفرق الطبّية بالتنسيق مع فريق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، وبتسهيلات من مختلف إدارات المستشفيات الآنف ذكرها، وفق بلاغ عن وزارة الصحة.
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