اعتقال لاعبين من إسبانيا بتهمة التلاعب في النتائج

اعتقلت الشرطة مجموعة من لاعبي كرة القدم في إسبانيا، بسبب الاشتباه في تكوين منظمة إجرامية للتلاعب في نتائج المباريات.





وذكرت صحيفة الباييس، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنظمة تم تكوينها من أجل الربح من التلاعب في نتائج المباريات.





وأضافت أن الشرطة ألقت القبض اليوم على مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين بأندية من دوري الدرجة الأولى وأندية من دوري الدرجة الثانية في إسبانيا إضافة إلى بعض المسؤولين.





وردا على سؤال عن هذا التقرير أكدت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية وجود تحقيقات مفتوحة لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل.



