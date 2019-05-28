وزارة الحج و"مدني مكة" تناقشان كيفية مواجهة المخاطر المحتملة

عُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي السنوي بين المديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة؛ من أجل تعزيز مستوى السلامة والحماية في مساكن الحجاج في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ومناقشة عدد من الموضوعات الهادفة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرقي بمستوى أدائها، بمشاركة مؤسسات أرباب الطوائف، والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في إطار الاستعدادات لموسم الحج.





وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، عددًا من الموضوعات التي تضمَّنها جدول الأعمال، هدفت في مجملها إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر؛ لبذل كل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن.





وأكَّد الاجتماع أهمية تطوير خطط الطوارئ بالحج وتوحيد الجهود، ورفع مستويات وآليات العمل بين الجهات المعنية بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، بما يتواءم مع ما تتضمَّنه الخطة العامة للطوارئ للحج؛ وذلك رفعًا لمستوى الاستعداد والكفاءة لمواجهة المخاطر المحتملة والحالات الطارئة أثناء موسم الحج مع الأخذ في الاعتبار جميع الدروس المستفادة في الأعوام الماضية.





من جانبها، قدَّمت المديرية العامة للدفاع المدني عرضًا مرئيًّا توضيحيًّا لأهمية استشعار عظم المسؤولية المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030، والتحديات التي تواجهها منظومة السلامة في موسم الحج، كما قدمت وزارة الحج عرضًا لأهم النقاط التي تواجه مقدمي الخدمة للحجاج في مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في الموسم.





وأشاد قائد قوات الدفاع المدني بالحج بالشفافية، التي سادت أعمال الاجتماع، التي تؤكد حرص الجميع على حل الموضوعات التي تمَّ طرحها على جدول الأعمال والوصول إلى أعلى درجات التنسيق وتكامل الجهود في أداء المهمات من أجل موسم ناجح.