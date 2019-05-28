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أحمد حجازي يُطلق ''لعما بقلبا" باللهجة اللبنانية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:47 م
أحمد حجازي يُطلق ''لعما بقلبا باللهجة اللبنانية
أحمد حجازي
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أحمد رمضان متولي
 
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أطلق النجم أحمد حجازي أغنية جديدة بعنوان ''لعما بقلبا"، والأغنية ستكون باللهجة اللبنانية.

 

فكلمات الأغنية لـِ أحمد غانم ، ومن ألحان زياد جديد، والتوزيع والميكس والماسترينغ لـِ رواد زيدان، وتم تسجيل الأغنية في استديو سيغا لـِ مصطفى عبد الرضا.

 

وعبّر النجم أحمد حجازي عن سعادته لإطلاق أغنيته'' لعما بقلبا" ووصف الأغنية بالمُميّزة من حيث التوزيع واللحن والكلمات، مُشيرًا إلى تفاؤله بهذا العمل الجديد.

 

فستكون الأغنية hit صيفي بإمتياز، لأنها شبابية وكل شئ بداخلها خارج عن المألوف.

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