بسبب الجفاف.. أكبر ولاية أسترالية تفرض قيودا على استخدام المياه

فرضت ولاية نيو ساوث ويلز، وهي أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، قيودًا على المياه لأول مرة منذ عقد من الزمن، حيث بلغت مستويات السدود أكثر من 50% بقليل بسبب الجفاف الذي طال أمده.





ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، عانى الساحل الشرقي للبلاد من انخفاض متوسط هطول الأمطار على مدار عامين، والإنتاج الزراعي المدمر، مما أثار النقاش السياسي حول تأثير تغير المناخ.





ومع عدم ظهور علامات على الجفاف، قالت سلطات الولاية إن السكان يمكنهم فقط سقي مروجهم وحدائقهم بين الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً. سيتم حظر غسل الأسطح الصلبة مثل الممرات اعتبارًا من 1 يونيو.





وفرضت نيو ساوث ويلز، التي تضم حوالي ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة وأكبر مدنها في سيدني، قيودًا على المياه في عام 2009.

وقالت وزيرة المياه في نيو ساوث ويلز ميليندا بافي، إن أحدث توقعات لظروف الطقس الحار والجاف دفعت الحكومة لاتخاذ القرارات.