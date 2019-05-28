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بالأرقام.. كشف حساب رامون دياز مع بيراميدز

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:41 م
بالأرقام.. كشف حساب رامون دياز مع بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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ألمح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، لرحيله عن صفوف الفريق، من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وكان دياز قد تولى المهمة الفنية للفريق في 26 يناير 2019، خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل عقب مباراة الزمالك في الدور الأول.

 

وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أرقام رامون دياز مع بيراميدز:

 

103 يوم هي عدد الأيام التي قضاها الأرجنتيني مع فريق بيراميدز، حيث تولى المهمة الفنية في 26 يناير الماضي.


12 مباراة قاد فيها رامون دياز فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري، نجح خلالها في تحقيق 8 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

 

سجل لاعبو بيراميدز 21 هدفا تحت قيادة المدرب الأرجنتينى، بينما تلقت شباكه 8 أهداف فقط.

 

أكبر نتيجة حققها الفريق تحت قيادته كانت فى أول مباراة له مع الفريق أمام سموحة وفاز برباعية نظيفة.

 

تلقى دياز هزيمة وحيدة مع بيراميدز بنتيجة 2-1 كانت في فبراير الماضي.


نجح دياز في قيادة بيراميدز لتحقيق الفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

 

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