إتحاد الفلاحين في وقفة إحتجاجية أمام وزاة التجارة

أعلن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن تنظيم وقفة إحتجاجية لمنتجي البطاطا و الغلال الصيفية والدواجن، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019، أمام مقر وزارة التجارة، وذلك احتجاجا على القرارات "الأحادية والإرتجالية" للوزارة.





وتهمّ هذه القرارات بالخصوص إخضاع صادرات الغلال الصيفية عبر الحدود البرية، الى الترخيص المسبق "وهو ما كبّد المنتجين خسائر فادحة وزاد في متاعبهم واضطرهم إلى اتلاف كميات هامة من المشمش رغم الارتفاع الكبير في كلفة الانتاج وتأثيرات التغيرات المناخية والجوائح الطبيعية"، حسب بلاغ صادر عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.





وانتقدت المنظمة الفلاحية "تمسّك وزارة التجارة بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض بتعلة تعديل السوق الى جانب توريد عديد المنتوجات غير الاساسية دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتوج الوطني"، معتبرة ان السياسة المعتمدة للوزارة "لم تساهم الا في ضرب منظومات الانتاج واحباط الفلاح وارباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي ومنع التصدير".





كما لاحظت "عدم جدية الوزارة في إصلاح مسالك التوزيع ومقاومة بارونات الاحتكار والتهريب"، بما يضمن مردودية مجزية للفلاحين ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن.