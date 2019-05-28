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مدرب بلجيكا يكشف حقيقة خلافة فالفيردي في برشلونة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:41 م
مدرب بلجيكا يكشف حقيقة خلافة فالفيردي في برشلونة
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كشف الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، إمكانية تدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وربطت عدة تقارير صحفية بين مارتينيز وبرشلونة لخلافة ارنستو فالفيرد في تدريب الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد فشل البارسا في التتويج بلقبي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية :  لن أناقش أية عروض قبل التحدث مع مسؤولي الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

وأضاف مدرب بلجيكا : لن أقول نعم لأي شخص دون التحدث أولاً مع بارت ومهدي ، في إشارة إلى بارت فيرهاجي ومهدي بيات ، رئيس ونائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم على التوالي.
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