صور جوية تظهر آثار الدمار لدى مرور أعاصير بأوهايو

هاجم اثنان من الأعاصير مدينة دايتون بأوهايو الأمريكية مساء الاثنين، لمدة 30 دقيقة، لكنهما خلفا أضراراً كبيرة، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، كما يشتبه فى إعصار ثالث أصاب عدة أشخاص حوالي 75 ميلا الى الشمال من دايتون.

وضرب أول إعصار دايتون شمال المدينة قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلى، ودفعت "تحذيرا إعصار الطوارئ"، كما عبر الثانى الطريق السريع على مقربة نحو ثلاثة أميال، وتم الإبلاغ عن ثلاث إصابات طفيفة.

Drone footage shows the extent of devastation after a tornado ripped through Celina, Ohio.



CNN's Ryan Young is on the ground with the latest. https://t.co/Trqc5ccDy2 pic.twitter.com/oBFD7yX6dx