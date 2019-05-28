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صور جوية تظهر آثار الدمار لدى مرور أعاصير بأوهايو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:38 م
صور جوية تظهر آثار الدمار لدى مرور أعاصير بأوهايو
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خاطر عبادة
 
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هاجم اثنان من الأعاصير مدينة دايتون بأوهايو الأمريكية مساء الاثنين، لمدة 30 دقيقة، لكنهما خلفا أضراراً كبيرة، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، كما يشتبه فى إعصار ثالث أصاب عدة أشخاص حوالي 75 ميلا الى الشمال من دايتون.

وضرب أول إعصار دايتون  شمال المدينة قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلى، ودفعت "تحذيرا إعصار الطوارئ"، كما عبر الثانى الطريق السريع على مقربة نحو ثلاثة أميال، وتم الإبلاغ عن ثلاث إصابات طفيفة.
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