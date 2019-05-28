وفاة مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن عمر ناهز 96 عاما
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:38 م
وكالات
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توفى الأمريكي روبرت برنشتاين مؤسس منظمة
"هيومن رايتس ووتش" وذلك عن عمر ناهز 96 عاما داخل أحد مستشفيات مدينة
"نيويورك" الأمريكية.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية، فقد أكد أبناء برنشتاين وفاته، اليوم الثلاثاء.
وقام الراحل بتأسيس منظمة "العفو الدولية"
خلال الحرب الباردة.
وفي عام 1978، أسس برنشتاين ثلاث مجموعات
لحقوق الإنسان، تم دمجها بعد 10 سنوات في منظمة واحدة هي "هيومن رايتس ووتش".
وفي عام 2011 ، أسس برنشتاين منظمة أخرى
لحقوق الإنسان - النهوض بحقوق الإنسان.
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