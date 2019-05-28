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عاجل.. "الأرصاد" تحذر موجة حارة جديدة: هذا وقت ذروتها

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:38 م
عاجل.. الأرصاد تحذر موجة حارة جديدة: هذا وقت ذروتها
درجات حرارة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد اعتبارًا من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، موضحا أن الموجة الحارة التي ستتعرض لها البلاد على مدار الأيام القادمة لن تكون بشدة الموجة الحارة السابقة.

وأوضح أنذ روة الموجة الحارة ستكون يوم الخميس، منوها بأن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد منذ أيام تحدث مرة واحدة في العام.
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