بدء حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي بالجيزة‎

بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الصحة بالمحافظة فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات والتي تستهدف السيدات من سن 40 سنة فما فوق حيث بدأت الحملة وتستمر لمدة 6 أسابيع.





وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة تأتى ضمن المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للقضاء على سرطان الثدى وذلك فى إطار إهتمام الدوله بصحة المرأة حيث سيتم فحص السيدات بأجهزة الماموجرافى للكشف عن مرض أورام الثدى وذلك من خلال العيادة المتنقلة المتمركزة أمام الإدارة الصحية بالعمرانية بشارع الهرم والتى تبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً .





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بتكثيف الدعاية بنطاق كلا منهم لتحقيق أقصى إستفادة لسيدات المحافظة ولحثهم على المشاركة فى تلك المبادرة وتوعيتهن بأهمية إجراء الفحص مشيراً إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لجميع أطباء الاشعة على مستوى المحافظة للمشاركة فى تلك المبادرة .





وأوضحت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمحافظة أنه على السيدات اللاتى ترغبن فى إجراء الفحوصات إحضار بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول مع ضرورة مرور عام على إجراء الفحص السابق مشيرة إلى أنه يمنع من إجراء الكشف السيدات الحوامل والمرضعات .





وجدير بالذكر أنه تم فحص 4 مليون و221 ألف مواطن من اجمالى مستهدف 5 مليون و895 ألف مواطن حتى الآن بنسبة تنفيذ 97 % خلال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس Cوالامراض غير السارية حيث حققت الجيزة أعلى نسبة للزيارات المنزلية نظراً لسرعة الاستجابة ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم .





إضافه الى انه تم نشر فرق للكشف عن الوافدين بعدد من المناطق والميادين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين .



