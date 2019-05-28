حادث مرور بين الرقاب وسيدي بوزيد يخلّف 4 جرحى

جدّ فجر اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019، حادث مرور تمثّل في اصطدام شاحنة كبيرة بشاحنة خفيفة بالطريق الرابطة بين مدينتي الرقاب وسيدي بوزيد.





وتسبّبت الحادثة التي جدّت اليوم بين الرقاب وسيدي بوزيد، في إصابة 4 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالحرجة، وفق مصدر للحماية المدنية.





وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بسيدي بوزيد على عين المكان، لنقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة.