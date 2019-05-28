محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ميدان المنشية

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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة ميدانية اليوم الثلاثاء لمتابعة سير العمل في تطوير ميدان المنشية حيث ألتقي بالقائمين علي أعمال رفع الكفاءة ووجه بسرعة الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة وتكثيف الجهود.



وقال اللواء عادل الغضبان اثناء تفقده اعمال تطوير ميدان المنشيه ان القيمه التاريخيه للمنشيه وموقعها الرائع الرابط بين المحاور المروريه الرئيسيه بحى الشرق يتطلب عناية خاصه تليق باقدم ميدان فى بورسعيد على الاطلاق.



واكد محافظ بورسعيد على استمرار مجهودات المحافظه لتجميل ميادين المحافظه بجميع الاحياء وببورفؤاد وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لبورسعيد امام الالاف من مواطنييها وزائريها وضيوفها.



واشار المحافظ لاهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحيه مميزه لاسيما بأن المحافظ تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبري غلي أرضها الأمر الذي يتطلب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي حضاري.





ووجه المحافظ بالاستمرار في ازالة كافة الاعلانات المخالفه وطلاء واجهات المبانى والمنازل التاريخيه المطله على الميدان قبل افتتاحه قريبا

رافق المحافظ فى جولته التفقديه لميدان المنشيه سعيد شلبي رئيس حي الشرق