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تامر بشير يستضيف رجاء الجداوي في "التوصيلة عالنجم على " نجوم اف ام"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:34 م
تامر بشير يستضيف رجاء الجداوي في التوصيلة عالنجم على نجوم اف ام
رجاء الجداوى
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف اليوم المذيع تامر بشير الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى فى برنامجه "التوصيلة عالنجم" على نجوم أف إم فى حلقة خاصة، وتحكى خلال الحلقة عن أشهر السيارات التى تحبها والأغنيات التى تحب سماعها أثناء القيادة.

 

وتشارك الفنانة الكبيرة فى المسلسل الإذاعى "منة مش سعيدة"، مع منة شلبى، ويتم إذاعته يومياً عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، خلال شهر رمضان الكريم، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هشام بلال.

 

ويذاع برنامج "التوصيلة عالنجم" فى الـ4:10 عصرا يوميا، على "نجوم اف ام"، وتدور فكرته حول استضافة 30 نجما ونجمة طوال الشهر فى توصيلة والحكى عن ما يحب بالسيارات والأغانى التى يحب سماعها أثناء القيادة.


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