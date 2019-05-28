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وصول هيثم محمدين ومصطفى ماهر لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهما

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:34 م
وصول هيثم محمدين ومصطفى ماهر لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهما
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طارق حافظ
 
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وصل منذ قليل، المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين والناشط السياسي مصطفى ماهر، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وجاء ذلك للنظر في أمر تجديد حبسهما من عدمه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" اتهمت هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.

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