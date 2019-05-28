تأجيل محاكمة حمادة السيد و43 آخرين في "ولاية سيناء" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و 43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" لجلسة الغد لاستكمال فض الأحراز.





صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



