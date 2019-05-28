نقيب العلميين يخاطب النقابات الفرعية لصرف رواتب موظفيها بجانب منحة رمضان وعيد الفطر

خاطب الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، كل النقابات الفرعية فى المحافظات للتأكد من امتلاكها رصيدا كافيا لصرف رواتب موظفيها ومنحة رمضان وعيد الفطر، وفق المتبع خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنه حال عدم توفر رصيد فى أية نقابة فرعية، فإن النقابة العامة ستغطى المبلغ المطلوب فور تلقيها كشفا باسم النقيب مصحوبا بالمرتبات المطلوب صرفها.





وأكد المليجى، أن تلك الخطوة تأتى بناء على القرارات المتخذة خلال اجتماع هيئة المكتب الأخير، بحضور الدكتور محمد نبيل ياسين وكيل أول النقابة، والجيولوجى أحمد سعيد أحمد أمين الصندوق.

وكانت أندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين منذ 23 مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي.





واتخذ قرر بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.



