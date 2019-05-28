قاضي "ولاية سيناء": لا يستطيع أحد تكميم فاه أي مواطن مصري

أنكر المتهم سامح القناوي، أحد متهمي قضية "ولاية سيناء"، المتهم فيها مدافع أسوان حمادة السيد و43 آخرين علاقته بالأحراز المعروضة بجلسة اليوم، مشيرًا إلى سمعته التي تضررت بسبب التغطية الإعلامية للجلسة، وهو ما أوضح مبرراته للمحكمة محاميه خالد المصري، ليرد القاضي المستشار محمد سعيد الشربيني بأن الجلسة علنية وللصحفيين حرية النقل، مختتمًا :"لا أحد يستطيع تكميم فاه أي مواطن مصري".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.





وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو اليها.



