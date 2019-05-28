"التضامن": السبت المقبل صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن أ نه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن ١٣ مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف.





وكما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفه و اصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.





وأشادت والى بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات واشارت والى ان تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو ،يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



