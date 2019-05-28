عمليات إعدام وحشية في أحراز "ولاية سيناء"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" الموالية لداعش المتهم فيها مدافع أسوان حمادة السيد و43 آخرين.





وظهر فيها فيديوهات لمسلحين، وسيارات دفع رباعي تحمل مدافع وراء كل منها شخص، ويتبادلون إطلاق النار مع آخرين، وصورًا لمخيمات بها قتلى.





وتضمن الفيديو بعنوان "ردع العملاء" صورة لشخص يرتدي زي أحمر "يشبه بدلة الإعدام"، يتحدث فيه بحديث بدا أنه مُملى عليه، ومن ثم ظهر ذات الشخص هو وآخر وقد قُيدت أياديهما خلف ظهورهما، و وقف خلفهما مسلحين، قاما بنحر رقبتيهما بنصل حاد لسلاح أبيض ليفصل رأسيهما عن جسديهما بعد طرحهما أرضًا.





وشملت الأحراز مقطع مأخوذ من برنامج تلفزيوني للإعلامي عمرو الليثي مع أحد ممثلي ما عُرفوا بـ"الضباط الملتحين"، وتضمنت الأحراز فيديو لمقتل شخصين بواسطة توصيلهما بأسلاك تفجيرية ثم إحداث انفجار أنهى حياتهما، وظهرت عقب ذلك أشلاء نتيجة ذلك الانفجار.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



