قيادات المنوفية تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام (صور)
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:28 م
أحمد الباهي
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تفقدت صباح اليوم الثلاثاء، قيادات محافظة المنوفية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، وكذا سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.
حيث استمعت القيادات لطلبات المواطنين المتنوعة ووجهت بسرعة تلقي الطلبات والتعامل معها، كما حرصت على متابعة ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقي الشكوى وإدخالها على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مرورًا بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها وإفادة المواطن بنتيجة شكواه.
وقد أكدت قيادات محافظة المنوفية أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.
حيث استمعت القيادات لطلبات المواطنين المتنوعة ووجهت بسرعة تلقي الطلبات والتعامل معها، كما حرصت على متابعة ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقي الشكوى وإدخالها على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مرورًا بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها وإفادة المواطن بنتيجة شكواه.
وقد أكدت قيادات محافظة المنوفية أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.
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