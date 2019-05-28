محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور الجامعه فى دفع مشروعات التنميه بالمحافظة

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصه فى مسيرة التنميه الشامله القائمه على أرض المحافظة ودورها في بناء الشباب المؤهل للمشاركه الايجابية في دفع الاقتصاد الوطنى المحلى والقومي.



وقال ان الجامعه بماتمتلكه من امكانيات علميه رفيعة المستوى وذخيره شبابيه قويه وواعده باتت مؤهله حاليا للاضلاع بمسئوليات المساهمه فى ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصاديه والاجتماعيه المميزه والتى وضعت بصدارة محافظات الجمهوريه فى جميع منظومات النهوض بالخدمات الحكوميه المؤداه للمواطنيين ومن بينها منظومتى التأمين الصحى والتحول الرقمى المقرر اطلاقهما رسميا فى يونيه المقبل.





جاءت تأكيدات محافظ بورسعيد خلال حضوره لاجتماع مجلس جامعة بورسعيد الذى عقد بمقر ادارة الجامعه ببورفؤاد والذى ترأسه الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعه وشهده نواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات والشخصيات العامه اعضاء المجلس صباح اليوم الثلاثاء.





وكان المجلس قد قرر فى اجتماعه اليوم: تكليف عمداء الكليات وادارات النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى برعاية الشباب بالكليات بتفعيل خطة النشاط الصيفي للطلاب لتحقيق اقصى استفادة من امكانيات الجامعه وماتضمه من ملاعب متعددة الاغراض وقاعات ومسارح للثقافه والفنون.





ووجه الشكر للدكتوره فاتن مزروع عن فترة عمادتها لكلية التجاره خلال العامين الماضيين كما وجه المجلس الشكر لاسرة كلية التربيه الرياضيه بمناسب نجاح الكلية فى استضافة فعاليات بطولة البحر المتوسط للناشئين تحت 17 سنه والتى اقيمت ببورسعيد مؤخرًا، ومنح المجلس درجة الدكتوراه ل 8 باحثين، درجة الماجستير لـ15 باحثا بكليات الجامعه المختلفة.





وفى نهاية الاجتماع وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لجموع العاملين بالجامعه واعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.