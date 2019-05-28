استقرار مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، مع انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي، ووسط مكاسب قطاع السيارات.





وبحول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 376.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلاً 7288.5 نقطة.





واستقر مؤشر "داكس" الألماني مسجلاً 12066.9 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5334.5 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1181 دولار.





وفي مستهل التعاملات ارتفع قطاع السيارات الأوروبية بنحو 1.6 بالمئة، عقب تأكيد شركة "فيات كرايسلر" على أنها تقدمت بعرض اندماج إلى شركة "رينو" الفرنسية.





وزاد سهم شركة التعدين البلجيكية "أوماركو" بنحو 2.8 بالمئة، عقب كشفها عن الاستحواذ على شركة تكرير كوبالت فنلندية.





وكانت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي أظهرت أن كتل اليمين ويسار الوسط استحوذت على نحو 329 مقعداً من أصل 751 مقعداً.



