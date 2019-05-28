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حنين علي تستعد لتقديم "حنين والجمال" على MBC

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:25 م
حنين علي تستعد لتقديم حنين والجمال على MBC
حنين علي
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الفجر الفني
 
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تسعد الإعلامية الشابة حنين علي، لتقديم برنامج جديد علي شاشة قناة mbc وهو الذي يحمل اسم "حنين والجمال".

 

وتواصل العراقية حنين علي، عمل إعداد خاص للبرنامج للظهور به خلال الفترة المقبلة، حيث استعانت بعدد كبير من فريق الإعداد المختص بالجمال والموضة.

 

وتستضيف حنين علي في برنامجها الجديد "حنين والجمال" عدد كبير من مشاهير الفن والموضة في الوطن العربي، اضافة الي كبار أطباء التجميل وخبراء الموضة .

 

اضافة الي ذلك يعد البرنامج قالبا مختلقا عن البرامج التي قدمت من قبل، من خلال مناقشته لما يخص المرآة خاصة في المنوعات والماكياج والتخسيس والحفاظ علي الوزن والازياء .

 

ويعد البرنامج الجديد "حنين والجمال" هو التجربة الثانية لها علي شاشة التليفزيون بعد نجاح برنامجها الأخير علي قناة بغداد والذي كان يحمل اسم "جمال الحياة".

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