الدولار يتهاوى.. والجنيه يحقق اعلى مستوياته منذ نوفمبر ٢٠١٦

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعاً في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة تتراوح ما بين قرش واحد إلى 7 قروش.





وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر قرشاً واحداً ليسجل 16.84 للشراء، و16.94 جنيه للبيع، وهبط الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.





وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 7 قروش ليسجل 16.84 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنك البركة 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، بتراجع قدره قرشين.





وتراجع الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشاً واحداً ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.





وهبط سعر صرف الدولار بنحو قرش واحد في بنك عَـوده ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.





وكان سعر صرف الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري حتى الوقت الراهن بالبنك المركزي المصري بنسبة 5.83 بالمئة، بقيمة تصل لـ1.0415 جنيه.







