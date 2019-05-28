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الحلقة 22 مسلسل أبو جبل رمضان 2019

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:15 م
الحلقة 22 مسلسل أبو جبل رمضان 2019
مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 
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تطورات جديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل أبو جبل، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، حيث ما زالت الشرطة ورئيس المباحث يلاحقان حسن أبو جبل في كل مكان يذهب إليه بعد اتهامه بحرق وسرقة منزله وقتل أطفاله أيضًا ولكن استطاع مصطفي شعبان الهروب من المراقبة التى وضعها رئيس مباحث القسم على المنطقة التى يجلس فيها، وذهب إلى مكان آخر، ورافقه "عطية" الذي يساعده ويلازمه في كل مكان.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.


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