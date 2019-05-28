أسعار الذهب تتراجع للمرة الأولى منذ 4 جلسات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:16 م
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في 4 جلسات مع قوة الدولار الأمريكي.
وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.06 بالمئة إلى 1288.60 دولار للأوقية.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 1283.04 دولار للأوقية.
وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة إلى 97.787.
ويترقب المستثمرون التطورات التجارية والسياسية حول العالم، بعد انتهاء انتخابات البرلمان الأوروبي واستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.
وانتهت يوم الأحد انتخابات البرلمان الأوروبي والتي أظهرت أن حزب يمين الوسط حصل على نسبة كبيرة إلى حد ما وذلك عبر الفوز بـ179 مقعداً، كما أن حزب اليسار الاشتراكي والديمقراطي فاز بـ150 مقعداً أي بنسبة 20 بالمئة.
فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، بأن واشنطن ليست على استعداد لتنفيذ اتفاق تجاري مع الصين، مشيراً إلى أن التعريفات الأمريكية على السلع الصينية يمكنها أن ترتفع بشكل كبير للغاية وبسهولة شديدة.
ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار المنازل وثقة المستهلك في الولايات المتحدة.
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