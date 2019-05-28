الدولار يرتفع عالميًا أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل تنامي المخاوف التجارية والسياسية العالمية.





وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1188 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.2 بالمئة إلى 109.25 ين.





وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة مُسجلة 1.2662 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0042 فرنك.





وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمئة إلى 97.755، وذلك بعد أن سجل مستوى 97.836 في وقت سابق من التعاملات.





وعلى صعيد التطورات التجارية، فيبدو أن الصين والولايات المتحدة لن يتمكنوا من التوصل لاتفاق تجاري في وقت قريب وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن واشنطن غير مستعدة لإبرام اتفاق تجاري مع بكين.





كما أعلن ترامب أن التعريفات الأمريكية على السلع الصينية يمكنها أن ترتفع بشكل كبير للغاية وبسهولة شديدة.





أما فيما يتعلق بالتطورات داخل أوربا، فأن مخاوف المستثمرين تتجه تلك المرة إزاء إيطاليا، عقب الكشف عن تقارير صحفية أفادت أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترح لتطبيق عقوبات ضد إيطاليا بقيمة 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) في 5 يونيو المقبل لفشلها في كبح الديون لديها.



