ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

على الرغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن.. لطيفة سعيدة بالمشاركة في "كلمة سر"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:17 م
على الرغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن.. لطيفة سعيدة بالمشاركة في كلمة سر
لطيفة
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

قالت الفنانة لطيفة، إنها سعيدة جداً بالمشاركة في مسلسل "كلمة سر" الذي شاركت فيه الفنان هشام سليم، وذلك على الرغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن، حيث أثيرت ازمة بين القناة العارضة للمسلسل وبين منتج المسلسل، حتى أن طاقم العمل ايضا لم يحصلوا على أجورهم مثل الفنانة لطيفة.

 

وأضافت لطيفة خلال لقائها ببرنامج "عايشه شو" الذي يعرض عبر قناة النهار وقناة القاهرة والناس، أنها لم تشارك بإنتاج المسلسل وانها كانت تتمنى ذلك مشيرة إلى أنها تنتج البوماتها فقط، ايضا لم تتدخل الفنانة لطيفة في اختيار ايا من طاقم العمل، ولم تندم لطيفة بإنتاج او تملك شركة عالم الفن ألبوم واحد فقط لها وسعيدة باختيار البومي لـ world music award  مع هذه الشركة.

 

برنامج "عايشة شو" يعرض يومياً على قناتي النهار والقاهرة والناس، وهو من برامج الـ hard talk الاسئلة الجريئة والساخنة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي