ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أمير الجوف" يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد ‎

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:16 م
أمير الجوف يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد ‎
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وجّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عددٍ من الموظفين والوجود على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكّد الأمير فيصل بن نواف؛ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وشدّد الأمير فيصل بن نواف، على ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك، وتهيئة الأماكن وتوفير مجمل الخدمات، لإظهار فرحة العيد السعيد، داعيا الله أن يتقبّل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يوفق قادتنا إلى كل خير، ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي