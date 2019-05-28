اكتشف| علامات ما قبل ليلة القدر وما بعدها

تعتبر ليلة القدر من أفضل ليالي شهر رمضان المبارك، حيث أمرنا الله بتكثيف الدعاء في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم لعل في الليالي الفردية تكون ليلة القدر، ولـ"ليلة القدر علامات"، ومن أبرز علامات ليلة القدر، ما قبلها وبعدها:





صفاء سمائها وسطوع نورها





طمأنينة القلب فيها





انشراح صدر المؤمن





الرياح فيها ساكنة





أما العلامات التى تظهر بعدها فذكر منها أن الشمس تطلع فى صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث ابن ابى كعب رضى الله عنه انه قال:"أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها".