داوود حسين يطالب جمهوره بالدعاء لهذا الفنان

شارك الفنان الكويتي داوود حسين جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة للفنان خالد سامي، وطلب من جمهوره أن يدعو له بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.





علق داوود على الصورة قائلا: "أخي العزيز الفنان السعودي خالد سامي.. يمر بوعكة صحية.. يحتاج إلى دعواتكم له بالشفاء.. اللهم رب العرش العظيم في هذه الليالي العظيمه أن تشافي وتعافي أخونا خالد سامي إنك سميع مجيب".



