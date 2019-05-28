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الكويتية مها محمد تخضع لإجراء عملية جراحية عاجلة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:07 م
الكويتية مها محمد تخضع لإجراء عملية جراحية عاجلة
مها محمد
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة مها محمد متابعي حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة لها من داخل غرفة في أحد المستشفيات أثناء خضوعها لعمليه جراحية عاجلة لاستئصال المرارة.


الجدير بالذكر أن مها محمد، تعرضت لأزمة صحية مفاجئة منذ عدة أيام، أسفرت عن دخولها المستشفى، وتبين بعد إجرائها الفحوصات اللازمة أن لديها حصوات في المرارة، ثم وجهت الشكر لجمهورها ولكل من سأل عن وضعها الصحي.


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