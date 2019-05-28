علاء زلزلي يُحيي حفلًا خيريًا لصالح مبادرة "عيون أطفالنا في عيوننا".. غدًا

برعاية كريمة من الدّكتور ريمه القادري وزير الشؤون الاجتماعيّة والعمل، يستعد الفنان الشاب علاء زلزلي، لإحياء حفلًا خيريًا لصالح مبادرة "عيون أطفالنا في عيوننا"، غدًا الأربعاء، الساعة الثامنة والنصف مساءً، دمشق - الدّاما روز.

برنامج حفل المبادرة يتضمن تكريم شخصيّات وزاريّة ودبلوماسيّة وفنيّة وحفل فنّي يتألّف من فقرة غنائيّة لأطفال "بكرى إلنا"، ويتوّج الحفل الفنان العربي علاء زلزلي، بالإضافة لعدد من النشاطات المرافقة.

المبادرة تقام طوال شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع جمعية "العائلة السورية" ضمن خطة للوصول إلى معالجة أكثر من 15 ألف حالة للأطفال من أجل النهوض بمستقبل عيني جيّد وستشمل محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.