"عروس البحر" تتزين لاستقبال ضيوفها في "موسم جدة" قريبًا

تشهد عروس البحر الأحمر انطلاق "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019م؛ حيث سيعزز مكانة مدينة جدة؛ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي كان يفد الناس إليها من جميع أنحاء العالم عن طريق البحر، والبر، والجو، بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز ثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين؛ مما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوار طوال العام.





ويُعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تُثري الاقتصاد الوطني؛ فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.





ويُنتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.