توريد ٦٦٤٢٦ طن قمح في مخازن القطاع الخاص بدمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح، و827 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42617 من البضائع العامة منها عدد 72 سيارة نقل محملة بـ 3527 طن قمح.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172187، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66426 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 14967 طن رمل و9200 طن يوريا و4700 طن فوسفات و71 طن ملح و2173 طن اسمنت و7200 طن علف بنجر.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 457 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 204 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة.

و بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1666 طن حديد و7000 طن كسب صويا و1593 طن خشب و13242 طن ذرة و4500 طن قمح و508 طن زيت.