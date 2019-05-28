ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دار الأوبرا تختتم برنامجها الرمضاني (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:50 ص
دار الأوبرا تختتم برنامجها الرمضاني (صور)
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الملحمة الفنية التى نظمتها خلال شهر رمضان المعظم وتواصلت على مدار 15 يوماً، وشهدها ما يقرب من عشرين ألف مشاهد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، قدمت خلالها ألوانا متنوعة من مختلف الفنون الجادة.


أحيت الليلة الختامية فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى على المسرح المكشوف، حيث بعثت مشاعر هادئة فى قلوب الحضور نتجت عن الأشعار الصوفية المغناة التى تضمنها البرنامج، وتناولت العشق الإلهى وحملت معانى سامية لكل من ابن الفارض ورابعة العدوية والشيخ أبو العزايم وغيرهم من المتصوفة كان منها روحى، دمعى عصى، ما بعد بعدك، يا مليحاً، هامت الأرواح، رجال الله عباد الله، طوفان نوح، مرحبا جد الحسين واكتمل المشهد الروحانى برقصات التنورة التراثية التى صاحبت بعض الفقرات ونالت اعجاب وثناء الجميع.


جاء ذلك خلال ختام الليالى العربية والإسلامية التى احتضنها المسرح الصغير بأمسية لدولة بنجلاديش أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث نقلت فرقة أنارى صورة من فلكلور البلاد تضمن مجموعة من المؤلفات التراثية والأعمال الصوفية إلى جانب عدد من المعزوفات الكلاسيكية العالمية.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي