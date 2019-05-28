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كنائس القدس الثلاث تتفق على ترميم كنيسة القيامة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:53 ص
كنائس القدس الثلاث تتفق على ترميم كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
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اتفقت الكنائس الثلاث في القدس، اليونانية والأرمنية والكاثوليك الفرنسيسكان، على إعادة ترميم كنيسة القيامة في القدس بكلفة تقدر بعشرات ملايين الدولارات ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

 

ووقع ممثلو الكنائس الثلاث يوم أمس على اتفاق لأعمال ترميم تاريخية واسعة هي الأولى من نوعها، حيث ستشمل أساسات الكنيسة ورصف أرضيتها.

 

وسيصل إلى الأراضي المقدسة وفدان من الخبراء من المؤسسات الأكاديمية والعلمية الإيطالية التي تتمتع بأعلى المؤهلات لتنفيذ أعمال الترميم هذه.

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