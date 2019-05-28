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يوفنتوس يفاجئ رونالدو ويتحرك لضم نجم ريال مدريد

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:41 ص
يوفنتوس يفاجئ رونالدو ويتحرك لضم نجم ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض في الصيف لضم لاعب خط الوسط في ريال مدريد.

وفقًا لتوتوسبورت ، يريد يوفنتوس أيضًا لاعبين أكثر إبداعًا ويستعدون لضم الدولي الإسباني في ريال مدريد ايسكو.

إنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال إلى تورينو ، حيث إنها شائعة بدأت تحوم منذ عامين.

يقال إن ايسكو محبط من الوضع الحالي في مدريد ويمكن أن يتبع زميله القديم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

كما أن التعاقد القريب للريال مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي يعني أنه من المرجح أن يقترب إيسكو من الرحيل.

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