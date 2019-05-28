وزير الثقافة تفتتح الدورة الـ 13 من بينالي القاهرة الدولي بعد توقف 8 سنوات



قالت عبد الدايم أن اعادة بينالى القاهرة الدولى الى الحياة باعتباره متنفساً عالمياً يقام على ارض مصر ويعرض مدارس فنية متعددة يمثل انتصاراً جديدا لثقافة وفنون الوطن ويأتى تأكيداً على الريادة المصرية ، كما انه يعد تجربة فريدة فى مجاله بعد ان نجح فى فرض ذاته منذ انطلاق دورته الاولى عام 1984 التى ولدت على يد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الاسبق وبات فعالية مؤثرة تعمل على تلاقى الابداعات من مختلف قارات الارض.



من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى تقام بمشاركة 80 فنان يمثلون 50 دولة من مختلف قارات الارض ، واضاف انه يتم عقد مؤتمراً صحفياً فى السابعة مساء الاحد 9 يونيو بقاعة الندوات فى المجلس الاعلي للثقافة للاعلان عن تفاصيل هذه لدورة على ان يتم توزيع الجوائز فى مسرح الاوبرا الصغير فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو والتى ازداد عددها وقيمتها لتصبح جائزة النيل الكبرى إضافة إلى 5 جوائز للبينالى بدلاً من ثلاث جوائز في الدورة السابقة مؤكداً تواصل الإستعدادات والتجهيزات لإستقبال الحدث الدولى الهام.



وكانت وزير الثقافة قد اصدرت قراراً خلال اكتوبر الماضى بضرورة واهمية عودة بينالي القاهرة بعد توقفة 8 سنوات وبناء عليه تم تشكيل لجنة للاعداد لاقامة الدورة الثالثة عشر وضمنت كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان ( قوميسيراُ عاماً ) ، وعضوية كل من الدكتور جمال لمعى، الدكتور خالد حافظ،، الفنان ناجى فريد ، الدكتور حازم طه حسين ، الدكتور ياسر منجى ، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون ، أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.

بعد توقف استمر أكثر من 8 سنوات يعود بينالى القاهرة الدولى للحياه حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة دورته الثالثة عشر، والتى تحمل عنوان نحو الشرق وذلك فى السادسة مساء الإثنين 10 يونيو ويستمر حتى 10 اغسطس وينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك.