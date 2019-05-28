ربة منزل تتهم طبيب تخدير بإتلاف كليتيها أثناء ولادة قيصرية بالشرقية

Advertisements

تقدمت ربة منزل، ببلاغًا، تتهم فيه رطبيب تخدير بالإهمال الطبي والتسبب في إصابتها بتلف في الكليتين؛ وذلك أثناء قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مركز طبي خاص بمركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل تُدعى "هدير.م.ع" مُقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، تتهم فيه "ر.ع.س" طبيب تخدير، بالإهمال الطبي والتسبب في إصابتها بتلف في الكليتين، وذلك أثناء قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بدائرة المركز، ما تسبب في قيامها بإجراء غسيل كلوي وتدهور صحتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 856 إداري مشتول السوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.