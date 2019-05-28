حملات لمصادرة الـ"توك توك" في دمياط

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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع المحافظة ومصادرة أى توكتوك غير مرخص لمواجهة الانتشار الغير منضبط له.



ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة إبراهيم حسن بالتعاون مع وحدة مرور دمياط الجديدة بعمل حملة لضبط مركبات التوكتوك الغير مرخصة داخل شوارع مدينة كفر سعد.



أسفورت تلك الحملة عن ضبط ومصادرة ١٠ مركبات غير مرخصة والتنبيه على البدء في إتخاذ إجراءات الترخيص.



يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حددت مهلة قبل انتهاء الموعد المقرر التراخيص تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.