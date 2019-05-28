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ريهانا تطلق مجموعتها الأولى من خط إنتاج الأزياء الجديد

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:33 ص
ريهانا تطلق مجموعتها الأولى من خط إنتاج الأزياء الجديد
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الفجر الفني
 
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 أطلقت المطربة العالمية "ريهانا" عددًا من الصور لمجموعتها الأولى من الأزياء الخاصة بخط الإنتاج الجديد التابع لشركتها "Fenty" على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشاركت نجمة البوب الشهيرة 31 عامًا، متابعيها البالغ عددهم 71 مليون شخص على "إنستجرام" عددًا من التصميمات للمجموعة الأولى من خط الأزياء الجديد، حيث نشرت عددًا من اللقطات السريعة بفيديو قصير.

في إحدى الصور، ارتدت "ريهانا" فستانًا باللون الوردي الغامق مع خط عنق مطوي، وحذاء طويل باللون نفسه، وفي صورة أخرى، ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا وهو الثوب الذي التقطت به صورة مع شريكها الجديد "بيرنارد أرنولت" وقالت إنها سعيدة جدًا بالعمل معه.

جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان النجمة السمراء التي تنحدر من بربادوس، بأنها تعيش في لندن منذ عام تقريبًا، وبأنها كانت "تتخفى قليلاً" أثناء بقائها في العاصمة وتتمتع بالعيش كأي شخص طبيعي لا يتمتع بالشهرة.

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