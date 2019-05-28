منظمة خريجي الأزهر ومطرانية بورسعيد يشاركان ذوي الاحتياجات الخاصة إفطار رمضان

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فرع بورسعيد، برئاسة فضيلة الشيخ محمد الغرباوى مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية مؤسسة نور الرحمن لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في فاعليات الإفطار الرمضاني بالساحة الشاطئية للقوات المسلحة بحى المناخ.





وحضر الاحتفال الشيخ عبد الرحمن الصياد واعظ بمنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية و جناب القس روفائيل لويس الكاهن بكنيسة مارجرجس بورفؤاد نائبا عن نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها و أ. سامية مطر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أ. عايدة حمزه مديرة المؤسسة.





وفي سياق متصل أفاد وليد عيسى سليمان منسق عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر - بورسعيد بأن تلك الفاعلية تأتى في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد ومنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ومطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس منوها بأهمية التعايش السلمي بين كافة الديانات السماوية.



