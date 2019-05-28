"خلونا حبايب".. مبادرة لخريجي الأزهر بالأقصر للقضاء على التعصب الرياضي

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر مبادرة “خلونا حبايب”، لمكافحة التعصب الرياضي، ومعالجة آثاره السيئة في المجتمع، برئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس فرع المنظمة بالأقصر، وبالتعاون مع بيت العائلة المصرية بالأقصر، ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، بجميع مراكز المحافظة.





تأتي المبادرة مساهمة من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لزرع روح التعاون والقضاء علي مظاهر التعصب الرياضي والشحن الجماهيري السلبي، والتأكيد على أهمية الرياضة والتشجيع الهداف للفريق الذي تنمي إليه دون التقليل من الفرق المنافسة أو التعرض لها بالسب، وأي مظاهر تشجعيه سلبية.





وأكد ضياء أحمد محمد، مدير مكتب المنظمة، أنه تم تنظيم العديد من المحاضرات والندوات الثقافية بمراكز الشباب والرياضة وأكاديميات كرة القدم، والتي حاضر فيها مجموعة من علماء الوعاظ بالأقصر من أعضاء المنظمة، والقساوسة من أعضاء بيت العائلة المصرية.





وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الوصول لـ1000 شاب من الفئة 15-40 ، للحد من ظاهرة التعصب الرياضي، وخلق جيل واع بحقيقة الرياضة وفوائدها وكيفية تحقيق أقصي استفادة منها، ترسيخ معاني التنافس الرياضي الشريف، الرياضة فوز وخسارة.



